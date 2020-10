Isabelle Ferreras «Reconnaître les travailleurs comme des investisseurs en travail»

Isabelle Ferreras est titulaire d’un doctorat en sociologie de l’UC Louvain et d’un Master of Science in Political Science du Massachusetts Institute of Technology (MIT, Etats-Unis). Maître de recherches au FNRS, elle enseigne à l’UC Louvain. Elle est chercheuse associée à l’Université Harvard. - Pierre-Yves Thienpont.