Armand Marchant: «Mon histoire plaît à beaucoup de gens»

Il a déjà une quarantaine de jours de ski dans les jambes depuis le mois de juin. « Et dès dimanche, je réattaque l’entraînement à Saas-Fee ! », ajoute-t-il. Armand Marchant est presque prêt pour la Coupe du monde, qui prend ses quartiers ce week-end, à Sölden, en Autriche. « Mais comme je ne disputerai que le slalom, cette saison, ce n’est pas avant le 21 décembre, à Alta Badia, en Italie, que j’entrerai en action. Je me sens bien, j’ai beaucoup travaillé physiquement pendant le confinement et je sens que mon genou a franchi un cap. »