Coronavirus: La Wallonie et Bruxelles épicentres de la seconde vague

Il se retenait depuis le début de la semaine mais mercredi, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral a fini par faire son coming out devant les caméras télévision, lors du traditionnel point presse coronavirus : « Il est difficile aujourd’hui de ne pas employer le terme de “deuxième vague” ». On n’avait pas envie d’y croire et encore moins de l’entendre mais les chiffres sont là. Bien sûr et heureusement, on décède encore très peu du coronavirus en Belgique, comparé à la première vague qui a couru jusqu’à la fin juin. Mais après l’alerte venue d’Anvers cet été, on ne peut plus nier que tous les autres indicateurs sont désormais à des niveaux aussi inquiétants qu’au printemps.