Bars, écoles, famille: où se contamine-t-on le plus?

Est-ce vraiment à la buvette du foot que je risque d’attraper le corona ? » Cette question que l’on peut faire varier en remplaçant buvette de foot par « au travail », « à la salle de sport » où « chez maman lors du poulet-compote du dimanche midi » n’a pas (encore) de réponse tranchée. Du moins pas à l’échelle belge. Alors que plusieurs pays voisins comme l’Allemagne et les Pays-Bas parviennent à publier des classements clairs des lieux les plus « contaminateurs », la situation est bien plus compliquée en Belgique. « Les infos sont disponibles », confirme la responsable du testing-tracing, Karine Moyekens. « Mais seulement dans les administrations où se situent les inspecteurs d’hygiène. On n’a donc pas, à ce stade, d’analyse ni de vue globale mais nous y travaillons et espérons pouvoir livrer un classement fin de la semaine prochaine. »