Coronavirus: «Plus d’infections à Lasne qu’à Charleroi, ce n’est pas normal»

Quand on sait que la densité et la pauvreté sont des facteurs aggravants du risque de transmission du Covid, le fait que le Brabant wallon soit davantage touché que le Hainaut n’est pas « normal », juge le biostatisticien Geert Molenberghs.

Alors que la première vague a touché de plein fouet la Flandre, avec le Limbourg comme épicentre, et que cet été, le rebond de l’épidémie concernait principalement Anvers (très vite suivie par Bruxelles), la capitale enregistre désormais trois fois plus d’infections au SARS-Cov2 qu’au nord du pays et la Wallonie le double.

« Derrière Bruxelles (840 cas pour 100.000 habitants, ces deux dernières semaines), les provinces les plus impactées sont Liège (791), le Brabant wallon (760) et Namur (647) », détaille le professeur en biostatistique Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven). Soit une ville-Région et trois provinces qui accueillent des universités… « La rentrée universitaire a clairement joué un rôle dans la hausse des transmissions », acquiesce le spécialiste. « Mais certains recteurs ont été plus sévères que d’autres, surtout en Flandre où tous sont passés (ou vont passer) en code orange. »