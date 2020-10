Où est la voix francophone du Covid?

Dix-sept mars 2020. Après le Conseil national de sécurité, Sophie Wilmès, Première ministre depuis octobre, prend la parole. C’est sa première intervention dans ce monde nouveau, qu’on partage avec le virus. Très vite, ce ton ferme, grave mais empreint de compassion est accueilli avec bienveillance dans les foyers belges, surtout francophones. Malgré quelques couacs, elle est « la » voix du Covid côté francophone.

Six octobre 2020. Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke, respectivement Premier ministre et ministre de la Santé prennent le relais. C’est clair, c’est pro mais un peu plus clinique. Au Sud, l’adhésion n’est peut-être pas aussi évidente. La voix francophone du Covid s’est tue.