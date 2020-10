L’Europe fait face à la seconde vague

Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu. Des « mesures plus strictes » partagées par d’autres Etats.

Alors que l’Europe tremble face à la deuxième vague, le président français Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi un nouveau tour de vis face à une « deuxième vague de contaminations qui arrive » : « Il nous faut réagir » face au Covid-19 car « la situation est préoccupante ». Ce sont prioritairement les Français des villes qui sont (dés)servis : un couvre-feu est décrété entre 21 heures et 6 heures à partir de samedi, pour au moins quatre semaines, en Ile-de-France et dans huit autres métropoles afin d’endiguer l’épidémie de coronavirus. Des « mesures plus strictes » que d’autres Etats européens ont également prises.