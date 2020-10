Axel Witsel après la victoire des Diables en Islande (1-2): «Il n’y a que les trois points qui comptent»

Interrogé au micro de la RTBF au terme de la victoire (1-2) des Diables rouges en Islande, Axel Witsel s’est montré satisfait par la prestation d’ensemble de son équipe. « Ce n’était pas un match facile. Le terrain n’était pas top, mais on avait le bon état d’esprit. On a été costaud, et même si l’on n’a pas marqué autant que dans d’autres matches, ça reste une bonne victoire. C’est clair que ce n’est pas un match qui restera dans l’histoire, mais ce sont les plus durs à jouer. Il n’y a que les trois points qui comptent. Contrairement au match contre l’Angleterre, on a su continuer à jouer après l’égalisation, et on est en tête du groupe maintenant », s’est réjoui le joueur du Borussia Dortmund.