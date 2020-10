Roberto Martinez satisfait de la victoire des Diables en Islande (1-2): «Une bonne réaction après l’Angleterre»

Au micro de la RTBF au terme de la victoire des Diables rouges en Islande ce mercredi (1-2), dans le cadre de la 4e journée de la Nations League, Roberto Martinez a insisté sur la bonne réaction de son équipe. « Ce n’était pas facile de se déplacer en Islande, et en plus la pelouse n’était pas bonne. Ce ne sont pas des excuses, et c’est vrai que la prestation n’était pas remplie d’intensité, mais c’était une bonne réaction après la défaite contre l’Angleterre », a expliqué le sélectionneur des Diables rouges, avant de féliciter Lukaku : « Je suis très fier de Romelu Lukaku et tout le monde peut l'être. Il a fait un match incroyable et il était assez impressionnant dans plusieurs secteurs de jeu, le brassard a peut-être donné une autre dimension à Romelu. »