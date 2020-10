On n’en sait pas assez pour se permettre de désigner des coupables, au risque de faire de la spéculation.

Un conseil à ceux qui sont prompts à dégainer en désignant les « mauvais » dans la guerre contre le Covid : à trop vite dénoncer et dénigrer les zones « rouges » (ultra-contaminées), ils pourraient se retrouver rouges à leur tour et pas seulement de fièvre, mais de confusion et de honte.