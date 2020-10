Yannick Carrasco, comme un air de déjà vu

Replacé sur le flanc gauche, Yannick Carrasco n’a pas lésiné sur les courses et a contribué aux maigres offensives belges en Islande. Mais, comme toujours, il n’a pas rassuré dans ses tâches défensives, notamment sur l’égalisation islandaise.

Belgique – Panama, 18 juin 2018. Sur un long ballon, Yannick Carrasco oublie de suivre son homme et Amir Murillo, aujourd’hui à Anderlecht, se présente seul face à Courtois. Le gardien belge s’interpose et Jan Vertonghen s’en prend vertement au joueur de l’Atlético Madrid. 14 octobre 2020. Islande – Belgique. Peu ou prou la même phase de jeu avec un Carrasco pris dans son dos par Saevarsson. La différence? L’Islandais ne s’est pas fait prier pour égaliser et faire douter pendant quelques minutes les Diables rouges.