Covid: la famille et l’école sont les sources principales de contamination, selon une étude de l’Aviq

Après les écoles, ce sont donc des lieux comme l’horeca qui sont les plus susceptibles de conduire à une infection révèle l’étude wallonne.

L’Agence pour une vie de qualité (Aviq) analyse les clusters de covid en Wallonie depuis le mois d’août et il apparaît que c’est dans le foyer familial que le virus se transmet principalement. La récolte des informations de ce type est une première en Belgique et demeure très importante pour la suite.

L’Agence pour une vie de qualité, un organisme d’intérêt public autonome gérant les compétences de la santé et du bien-être en Wallonie, fait part des premiers résultats de la gestion et analyse des clusters. « Concrètement, 2.597 clusters familiaux et 481 clusters collectivités ont été recensés », rapporte Matthieu Henroteaux, chargé des relations avec la presse au sein de l’Aviq.