Le Portugal décrète l’état d’urgence face au bond de contaminations

Le gouvernement portugais a décrété un état d’urgence sur tout le territoire mercredi soir face à l’augmentation des contaminations au coronavirus. Le Portugal avait jusqu’à présent relativement bien géré la crise sanitaire, toutefois l’état d’urgence confère désormais au gouvernement des compétences pour limiter la liberté de mouvement des habitants ou mettre en œuvre des mesures contraignantes.

L’État d’urgence entre en vigueur dès jeudi et pour une quinzaine de jours, a fait savoir le Premier ministre Antonio Costa après une réunion de son cabinet.

Les rassemblements de plus de cinq personnes dans les lieux publics et de plus de 50 personnes dans les lieux privés seront interdits. Le port du masque buccal est aussi rendu obligatoire dans l’espace public. Le parlement doit encore approuver les mesures.