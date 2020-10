Les Diables en tête de leur groupe, France-Portugal au coude à coude: bilan après quatre journées de Nations League (vidéos)

Mercredi soir, les Diables rouges avaient rendez-vous en Islande pour le deuxième match de Nations League de cette trêve internationale. Grâce à un doublé de Lukaku, les Belges sont revenus avec les trois points après leur défaite face à l’Angleterre trois jours plus tôt.

Une victoire qui à de quoi donner le sourire aux Diables puisque le Danemark a, de son côté, battu et l’Angleterre et leur permet de reprendre la première place avec 9 points.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Italie a partagé l’enjeu face aux Pays-Bas et laisse la première place à la Pologne (victoire 3-0 face à la Bosnie-Herzégovine) dans le groupe 1. L’Allemagne et la Suisse se sont quittés sur un match incroyable et un partage qui empêche la Mannschaft de prendre la tête du groupe 4.