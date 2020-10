Le trafic aérien est à l'arrêt jeudi en Grèce, les contrôleurs aériens étant en grève dans le cadre d'un mouvement plus vaste des fonctionnaires du pays.

La grève des aiguilleurs du ciel grecs a débuté à 08H00 heure locale jeudi et se terminera vendredi à la même heure.

De nombreuses écoles et services publics sont également fermés jeudi en Grèce, selon le télévision publique ERT. Le syndicat ADEDY réclame plus de moyens et de personnel dans les hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus.