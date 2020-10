Tour d’Espagne: Jasper Philipsen leader pour les sprints au sein d’UAE Team Emirates

Jasper Philipsen figure dans la sélection d’UAE Team Emirates en vue du Tour d’Espagne, qui commence le 20 octobre. L’équipe a annoncé jeudi sa liste de huit coureurs.

UAE Team Emirates, qui avait obtenu la troisième place et trois victoires d’étapes l’an passé grâce à Tadej Pogacar, absent cette année, misera sur « une équipe dynamique qui se concentrera sur les victoires d’étapes », peut-on lire dans le communiqué sur le site de l’équipe. L’Espagnol David De La Cruz et l’Italien Davide Formolo tenteront aussi d’accrocher un bon classement au général. Pour sa première Vuelta, Philipsen, 22 ans, mènera l’équipe lors des sprints. Le jeune coureur belge, vainqueur cette saison d’une étape du Tour du Limousin et d’une étape du BinckBank Tour, rejoindra la saison prochaine Alpecin-Fenix.