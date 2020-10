Les universités et hautes écoles francophones passent en code orange, sauf pour les premières bac

Les six universités francophones et les hautes écoles déclenchent le code orange : 80 % des cours se feront à distance. Sauf pour les étudiants de première bac, pour qui le jaune sera maintenu.

Une réunion préparatoire s’est tenue ce jeudi matin entre la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR), les recteurs des six universités francophones et des représentants des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Tous ont reconnu que la situation actuelle de l’épidémie en Belgique nécessitait de prendre des mesures fortes. Comme dans des universités et hautes écoles flamandes, il a été décidé de déclencher le code orange, c’est-à-dire que 80 % des cours devraient se donner désormais à distance.