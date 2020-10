Le pôle wallon GreenWin vise une croissance 50% plus élevée que la moyenne de l'industrie

Sur la période 2020-2025, GreenWin, le pôle de compétitivité wallon dédié aux projets d'innovation collaborative dans les secteurs de la chimie verte, des matériaux et procédés innovants de construction et de l'environnement, vise une croissance de la valeur ajoutée de ses entreprises 50% plus élevée que la moyenne de l'industrie et une augmentation du taux d'emploi de 5%.

Pour y parvenir, il a édicté une feuille de route destinée à définir une ligne d'action claire permettant de mobiliser les ressources vers un objectif précis, expliquent ses responsables.

Concrètement, cette feuille de route, co-construite avec les membres de GreenWin, doit permettre de doubler le nombre de projets d'innovation collaborative dans l'écosystème du pôle, avec comme objectif, entre autres, de parvenir à 25% de projets en copilotage, d'enregistrer une progression de 10 membres par an ainsi que de développer 2 à 3 projets européens de référence, en continu.

Dans ce cadre, plusieurs consultations et ateliers ont permis de sélectionner une série de grandes thématiques d'innovation collaborative, au sein desquelles des projets spécifiques seront développés et mis en œuvre d'ici 2025, avec les membres de GreenWin, dans le but de développer des produits, procédés, services et formations; d'investir dans des outils industriels innovants; de créer et de maintenir des emplois et, évidemment, de générer de la valeur ajoutée.