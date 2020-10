Code orange ou jaune dans l’enseignement supérieur: quelle est la différence?

Les six universités francophones et les hautes écoles ont déclenché le code orange : 75 % des cours se feront à distance. Sauf pour les étudiants de première bac, pour qui le jaune est maintenu. Les recteurs et représentants de l’enseignement supérieur ont demandé et obtenu une dérogation pour les étudiants de première année (BAC1) pour qui le code reste au jaune avec une tendance inverse donc : 25 % seulement à distance et 75 % en présentiel.

Pourquoi ?

L’idée est de préserver les besoins spécifiques des jeunes étudiants en première année. Pour eux comme pour tous les autres, les travaux pratiques sont maintenus, avec masque et distance sociale.