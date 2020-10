Affaire Navalny: l’Union européenne frappe le sommet de l’Etat russe

L’UE sanctionne l’entourage immédiat du président russe Vladimir Poutine, dans l’affaire de l’empoisonnement de l’opposant politique nº1 Alexeï Navalny. Et le « cuisinier de Poutine » est frappé pour l’envoi de mercenaires en Libye.

L’Union européenne a frappé fort.

Le cercle rapproché du président russe Vladimir Poutine est touché par les sanctions décidées par l’UE dans l’affaire de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny. La « décision politique » de réagir à l’empoisonnement de l’opposant le 20 août dernier au moyen d’une arme chimique (le Novitchok) avait été prise ce lundi par les ministres européens des Affaires étrangères, réunis à Luxembourg. Mercredi, la décision était officiellement confirmée : six personnes et une « entité » étaient sanctionnées. Mais il a fallu attendre la publication du Journal officiel de l’UE, ce jeudi, pour avoir la confirmation que les personnes visées appartiennent au plus haut niveau de l’Etat russe.