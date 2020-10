Ecoles: le congé de la Toussaint prolongé jusqu’au 11 novembre inclus

Pour faire face à la multiplication des cas de Covid-19 au sein des écoles et aux taux d’absence importants chez les enseignants et directions, la ministre de l’Education et les acteurs de l’enseignement, réunis ce jeudi midi, se sont entendus sur une prolongation du congé de la Toussaint, nous apprend une source proche du dossier.

La semaine de vacances d’automne sera donc prolongée de trois jours, soit jusqu’au mercredi 11 novembre inclus. Ce jour-là étant férié, deux jours de congé seront ainsi « offerts » aux écoles (le lundi 9 et le mardi 10 novembre).