Je dirais même plus: Superman 19

Les détestables experts qui gèrent nos vies depuis quelques mois ne parlent que des effets négatifs du covid, de la mort. Jamais de ses effets positifs. Or, le passage de la bébête sur Trump montre que ces experts nous cachent le meilleur.

Monsieur Covid, dix-neuvième du nom, est capable de transformer un vieillard épuisé, qui a des difficultés respiratoires – et plus toute sa tête – en Superman.

Depuis son passage par l’hôpital, on ne reconnaît plus le candidat républicain à l’élection présidentielle. Mister America pète les flammes, vole au-dessus de la foule dans sa grande cape bleue, fait plus de cabrioles verbales que jamais et promet d’embrasser tous les « guys and beautiful women ». Il a rajeuni de vingt ans.