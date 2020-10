Philippe Montanier avant Standard – FC Bruges: «Nous sommes de modestes outsiders»

Philippe Montanier a confirmé, jeudi, l’absence de Jackson Muleka pour le match que le Standard disputera samedi (20h45) face au FC Bruges. « Ce sera un peu juste », dit-il, ajoutant que Obbi Oulare et Felipe Avenatti, qui ont repris l’entraînement mercredi matin, sont opérationnels. Tout comme Samuel Bastien et Maxime Lestienne, débarrassés de leur blessure et qui avaient déjà repris les séances collectives il y a deux semaines. Ajoutez à cela les deux nouveaux arrivants que sont Eddy Sylvestre et Laurant Jans et vous aurez compris qu’à l’heure de coucher sur papier sa sélection, Philippe Montanier aura un problème de luxe.