C’est grâce à la guerre que Ray Baca est devenu américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les Etats-Unis avaient besoin de soldats, son père mexicain a rejoint les Marines. Il a survécu, appris l’anglais… et obtenu un passeport américain. Plus de 70 ans plus tard, Ray Baca est installé dans son bureau d’El Paso, au Texas. « J’ai eu de la chance », dit-il. « Mon père a été assez clairvoyant pour se rendre compte que nous aurions une plus belle vie dans ce pays. »