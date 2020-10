Coronavirus - Air Belgium reporte la reprise de ses vols vers les Antilles et l'île Maurice

En raison de la crise sanitaire, Air Belgium a modifié le programme de ses vols vers les Antilles et l'île Maurice, a annoncé jeudi la compagnie aérienne à ses clients. La reprise de ceux vers la Guadeloupe et la Martinique, qui aurait dû avoir lieu le 31 octobre après une coupure programmée, ne se fera ainsi que le 15 décembre. Les premières liaisons vers l'île Maurice, qui auraient dû démarrer à cette dernière date, ne seront, elles, assurées qu'à partir du 31 mars.

Les Affaires étrangères belges ont classé la Guadeloupe et la Martinique en zones rouges et les préfectures locales imposent de nombreuses restrictions aux voyageurs (accès limité aux plages, service réduit dans les hébergements qui seraient ouverts, etc.), rappelle l'entreprise. S'y ajoute l'obligation d'effectuer un test RT-PCR à l'aller et au retour.

Tout cela conditionne drastiquement la venue des voyageurs et rend leur voyage compliqué et incertain pour les jours à venir, déplore Air Belgium. "Les derniers indicateurs nous donnent à penser que les îles pourront à nouveau accueillir des visiteurs, en toute sécurité et dans des conditions de séjour agréables dans les prochaines semaines", espère la compagnie, qui reprendra ses vols depuis Charleroi le 15 décembre.