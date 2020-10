Les maillots ’Miguel’ d’Anderlecht rapportent 6.381 euros à la lutte contre la leucémie

Les maillots portés par les joueurs d’Anderlecht lors du ’topper’ contre le FC Bruges ont permis de récolter 6.381 euros, une somme qui sera versée à la Fondation Me To You, qui vient en aide aux patients atteints de leucémie et soutient la recherche sur la maladie, a annoncé le RSCA jeudi.

Anderlecht avait affronté le club brugeois avec des maillots portant le nom de ’Miguel’, en hommage à Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges qui avait annoncé début octobre que ses traitements contre la leucémie n’étaient plus efficaces.

Le club bruxellois avait ensuite vendu ces maillots aux enchères. Les bénéfices de la vente iront à la Fondation Me To You, une association choisie par Miguel Van Damme.