Le pesto, du soleil parfumé dans nos plats toute l’année

Qu’il est déjà loin, l’été, avec ses vacances en Toscane, destination ensoleillée où l’on n’a même pas mis les pieds cette année à cause de ce que vous savez… Alors que le mercure chute à vue d’œil et que la vie confinée repointe le bout de son nez, pourquoi ne pas se consoler avec une bonne assiette maison aux saveurs de la Méditerranée ? Cela ne tient qu’à un bocal acheté en supermarché ou dans une épicerie spécialisée. OK, c’est chouette la sauce tomate aux herbes aromatiques… mais, à force d’en déguster, on finit par s’en lasser. Alors, vive les joies du pesto qui relève avec originalité nos pâtes, nos sandwichs et nos salades – pour le barbecue, zut, c’est trop tard – avec son délicieux parfum de basilic, mêlé d’huile d’olive, d’ail, de pecorino et de pignon de pin !