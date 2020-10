Coronavirus: les activités sportives qui sont interdites dès ce jeudi

Les douches et vestiaires seront fermés dans l’ensemble des clubs sportifs, comme prévu par le code orange, à l’exception des piscines.

La ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mardi de suspendre pour trois semaines dès jeudi tous les sports de contact en indoor pour les plus de 12 ans. Ainsi, les entraînements de sports indoor impliquant des contacts devront être adaptés pour éviter tout contact et respecter les règles de distanciation sociale. Les moins de 12 ans pourront, eux, continuer à pratiquer des sports de contact (basket, judo…) en intérieur sans restriction, et les compétitions pourront se poursuivre normalement.

Pour les sports en extérieur, qu’ils soient avec ou sans contact, ceux-ci pourront toujours se pratiquer, sans distinction d’âge. Une exception est toutefois prévue, notamment pour les athlètes disposant du statut de sportif de haut niveau ou d’espoir sportif international ainsi que les étudiants en sciences de la motricité.