Vaccin contre le Covid-19: la Commission européenne demande aux Etats membres de se mettre en ordre de bataille

On le sait, dans la lutte de (très) longue haleine qui est menée contre le coronavirus, le(s) futur(s) vaccins font figure de lumière au bout du tunnel. Et le fait que ceux-ci ne seront pas disponibles avant de nombreux mois ne doit pas nous empêcher de déjà préparer le terrain pour ce qui sera probablement l’une des plus grandes campagnes de vaccination jamais organisée. La Commission européenne s’est donc emparée du problème et a publié ce jeudi une liste de recommandations adressées aux Etats membres pour que ces derniers se mettent en ordre de bataille.