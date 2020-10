Tour d’Italie: l’Equatorien Narvaez remporte la 12e étape, le plus beau succès de sa jeune carrière

L’Equatorien Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers), 23 ans, a remporté une difficile 12e étape du Tour d’Italie cycliste (WorldTour) disputée jeudi sur 204km autour de Cesenatico, ville de départ et d’arrivée. Sous une pluie constante, Narvaez avait lâché son compagnon d’échappée, l’Ukrainien Mark Padun (Bahrain – McLaren), victime d’une crevaison, à 25 kilomètres de l’arrivée, pour remporter le plus beau succès de sa jeune carrière.

Au fil des cinq difficultés de la journée, trois de 3e catégorie et deux de 4e, Jhonatan Narvaez et Mark Padun s’étaient en effet détachés pour passer le San Giovanni in Galilea (4.7km à 5.6 %), le dernier col de la journée, à 30 bornes de l’arrivée, avec 1 : 30 d’avance sur l’Australien Simon Clarke (EF Pro Cycling) et 3 : 40 sur un groupe de poursuivants avec le Suisse Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), le Danois Jesper Hansen (Cofidis), le Français François Bidard (AG2R-La Mondiale), l’Italien Manuele Boaro (Astana) et l’Américain Joey Rosskopf (CCC).