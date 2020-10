«La découverte du cinéma vient de l’école»

Entre la maison, où le cinéma était peu présent, et la rencontre avec Armand Gatti, qui vous met une caméra dans les mains, y a-t-il eu d’autres apprentissages ?

J.-P. On a eu la chance d’aller au collège Saint-Martin à Seraing. Une école au milieu des usines. La première école mixte de Belgique, plus ouverte que d’autres. On vient d’une famille catholique pratiquante mais notre père l’avait choisie pour ça. Notre père, c’était le catholicisme social. Deux profs de français, monsieur Willem Miller et monsieur Félicien Magils, nous ont profondément marqués.