Coronavirus dans les écoles: «30% de travail en plus pour les directions», selon le Segec

On risque bientôt de voir apparaître des fermetures pour raisons organisationnelles, par manque de personnel. © Belga.

Résultat : le taux d’absentéisme des enseignants pour cause de maladie ou de quarantaine oscille entre 12 % (secondaire) et 15 % (fondamental). Près d’un directeur ou directrice d’école sur dix est absent dans le fondamental (8 %), tandis que près d’une école secondaire sur trois doit faire face à une absence au sein de son équipe de direction.

Un état des lieux qui inquiète le patron du Segec, Etienne Michel : « En plus des fermetures de classes pour raisons sanitaires, on risque bientôt de voir apparaître des fermetures pour raisons organisationnelles, par manque de personnel. » Il n’hésite pas à parler « d’urgence sociale » : « Les équipes pédagogiques sont fatiguées, notamment en raison de l’obligation de porter le masque et des remplacements à assurer lorsque leurs collègues sont absents. Quant aux directions, elles sont débordées, au bord de l’épuisement. »