Covid-19: de nouvelles mesures dans l’enseignement pour soulager les profs et directions

Face au regain épidémique, au taux d’absentéisme et à la fatigue accumulée au sein du personnel scolaire, plusieurs mesures ont été annoncées par la ministre de l’Enseignement. Leur but : permettre aux directions et équipes éducatives de « se concentrer prioritairement sur la gestion de la crise et la réparation des dégâts sociopédagogiques qu’elle provoque chez les élèves, en les soulageant au maximum d’autres tâches. »

Ces mesures satisfont, dans l’ensemble, les acteurs scolaires concernés (syndicats, fédérations de PO et représentants des associations de parents) : signe, selon eux, que leur message et revendications ont été entendus.