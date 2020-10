Delphine a rencontré Philippe, Roi, frère et père de famille

Voilà décidément un Roi qui pose les gestes qu’il faut, quand il faut, qui tire son règne vers le haut mais qui, surtout, honore la société dans laquelle il vit et agit. Après le Congo et « les profonds regrets exprimés pour les blessures du passé », voici cette rencontre « chaleureuse » avec Delphine, la fille autrefois illégitime, si longtemps oubliée, (re)niée, écartée.

Il se dégage une très belle émotion de cette photo où Philippe et sa demi-sœur apparaissent, un peu gauches. Il y a aussi, et c’est très rare, à voir : une réparation. Ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, ce phénomène psychologique qui consiste pour celui qui a été affecté par un traumatisme, à prendre acte de l’événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se reconstruire. Et cela vaut ici autant pour Delphine que pour Philippe.