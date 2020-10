Covid-19: un fonds de garantie pour les Arts de la scène

C’était l’une des promesses faites vendredi dernier, à l’issue du conclave budgétaire : la Fédération Wallonie-Bruxelles allait mettre en place un mécanisme de garantie visant à couvrir les annulations de spectacles des Arts de la scène (soit les théâtres jeunesse et adulte, les musiques classiques et contemporaines, les opéras et orchestres, la danse, le conte, l’art du cirque), lorsque ces annulations sont dues à une contamination au Covid et à la mise en quarantaine d’un membre de l’équipe artistique ou technique.