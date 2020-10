Baromètre, couvre-feu, télétravail: une nouvelle stratégie se dessine

J’espère que plus personne ne doit être convaincu de la gravité de la situation. On va devoir prendre des mesures supplémentaires rapidement. » Le Premier ministre, Alexander De Croo (VLD) a donné le ton à la Chambre avant une réunion cruciale du Comité de concertation programmée pour vendredi après-midi. La méthode du Conseil national de sécurité (CNS) semble avoir été abandonnée afin de se démarquer de l’ère Wilmès, mais aussi parce que les Régions y sont sur un pied d’égalité avec le fédéral et devront donc totalement assumer les décisions prises. On attend une flopée de nouveautés. Sur la table : un éventuel couvre-feu comme en France, un durcissement de l’obligation du télétravail et pourquoi pas, une limitation des déplacements non-essentiels.