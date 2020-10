Anderlecht charmé, mais éconduit

Alors qu’il avait affiché sa volonté de changer d’air durant ce dernier mercato d’été, Sébastien Dewaest a eu des touches avec le Sporting d’Anderlecht. Le club de Vincent Kompany était à la recherche d’un défenseur central solide dans les duels pour concurrencer un secteur qui manquait de ce profil. Et des discussions ont d’ailleurs eu lieu entre les directions des deux clubs puisque l’ancien joueur de Charleroi aurait volontiers rejoint le RSCA, charmé par son profil et où on voulait le relancer alors qu’il était en difficultés à Genk.

Toutefois, alors que les différentes parties semblaient proches d’un accord pour l’arrivée du solide défenseur de 29 ans dans le club de la capitale, le «deal» a capoté dans les derniers instants des discussions, plongeant donc Sébastien Dewaest dans sa situation actuelle, le temps de trouver une solution ou d’arriver au prochain mercato.