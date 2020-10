Dewaest et Genk: comment sortir de l’impasse?

Capitaine de l’équipe de Genk sous les ordres de Felice Mazzù, Sébastien Dewaest est aujourd’hui relégué dans le noyau B limbourgeois. Une décision provoquée par Hannes Wolf et dont les conséquences ne seront pas simples à gérer maintenant que l’entraîneur allemand n’est plus là et que Genk n’a pas laissé partir le joueur lors du dernier mercato.

« Sébastien Dewaest ne fait pour le moment plus partie du noyau A. » C’est par un communiqué titré de la sorte que le Racing Genk a annoncé le 11 septembre dernier que l’ancien joueur du Sporting de Charleroi était relégué dans le noyau B. Le club évoquait alors une « volonté du joueur de le quitter durant le mercato en cours » et avait déclaré « avoir pris note de cette volonté et réfléchir à l’avenir de Sébastien » dans les semaines suivantes. Un gros mois plus tard et alors que le mercato est terminé depuis 10 jours, le défenseur de 29 ans n’a pas quitté le noyau… B des Limbourgeois. « Sébastien est le bienvenu (dans le noyau A) s’il a la volonté de se donner à fond pour le club. C’est à lui de décider. Un entretien est prévu entre Jess Thorup et lui. On verra ce que ça donnera », nous expliquait Dimitri De Condé cette semaine, confirmant ainsi ce qu’on avait entendu quant à la volonté de l’entraîneur danois de discuter avec le joueur écarté afin d’évoquer le futur.