Buvettes de clubs sportifs, code orange dans le sport: la Communauté germanophone prend des mesures supplémentaires

Une importante progression du nombre de cas de Covid est constatée en Communauté germanophone, comme ailleurs dans le pays. Ces quinze derniers jours, on a ainsi constaté 369 nouvelles infections. Les communes de Saint-Vith et de Bütgenbach sont particulièrement concernées. Le gouvernement a dès lors pris une série de nouvelles mesures, qui entreront en vigueur ce vendredi et pour une durée minimale de trois semaines.

Le ministre germanophone de la Santé Antonios Antoniadis explique cette hausse des cas positifs notamment par des kermesses et des rassemblements qui ont eu lieu dans des buvettes de clubs sportifs. « Si les kermesses en tant que telles ne posent pas de problèmes, c’est le non-respect des gestes barrière qui occasionne une hausse du nombre de contaminations », déplore-t-il.