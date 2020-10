Valentine Dumont, dans l’aspiration de Pellegrini

A côté de Pieter Timmers, qui évoluera avec les New York Breakers vendredi et samedi, une autre nageuse belge sera de la partie à Budapest. Relayant Fanny Lecluyse et Kimberley Buys, qui avaient fait partie de l’Iron Team bâtie autour de la Hongroise Katinka Hosszu l’an dernier, Valentine Dumont a été recrutée par l’équipe Aqua Centurions emmenée par l’Italienne Federica Pellegrini, la championne olympique 2008 et quadruple championne du monde du 200m libre, qu’elle avait affrontée en août, au Foro Italico de Rome, lors du meeting des 7 collines. Elle entrera en piste dimanche et lundi.

« J’étais déjà allée m’entraîner avec elle il y a deux ans à Vérone », explique Dumont. « Cela s’était très bien passé. J’aime beaucoup ce qu’elle fait, sa manière de travailler. Son entraîneur a demandé à Ronald (Claes, le responsable du haut niveau francophone, NDLR) si j’étais intéressée de rejoindre l’équipe. C’était tentant, tous les meilleurs seront là ! »