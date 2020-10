Philippe Montanier: «Nous ne sommes que de modestes outsiders»

Si Obbi Oulare et Felipe Avenatti ont repris mercredi l’entraînement collectif et seront opérationnels pour le choc de samedi face au FC Bruges, Philippe Montanier sera privé, comme prévu, des services de Jackson Muleka, victime à Charleroi d’une petite déchirure aux ischios. « Ce sera un peu juste », confie l’entraîneur du Standard. « Il va plutôt bien, mais il y a un petit risque que je ne prendrai pas ».

Qu’à cela ne tienne, Samuel Bastien et Maxime Lestienne en ont terminé avec les blessures et ont profité de la trêve internationale pour revenir dans le coup, alors que les deux transfuges de la fin de mercato, Laurent Jans (il a débarqué hier) et Eddy Sylvestre, sont déclarés bons pour le service. Et ce n’est pas le petit problème au genou, sans gravité, dont se plaint Selim Amallah, lui aussi de retour de sélection, qui va perturber plus que cela Philippe Montanier, confronté à un problème de luxe au moment où il couchera, ce vendredi, sa sélection sur papier.