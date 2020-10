Maxime Lestienne: «Bruges n’est plus un match spécial pour moi»

On l’avait laissé, le 12 septembre à Louvain, sur cette longue course effectuée vers le but de Nicolas Iversen et ce bras levé pour réclamer, tout de suite, son remplacement. Sur cette grimace aussi, après s’être affalé sur la pelouse de Den Dreef et s’être tenu la cuisse droite, conscient déjà que sa blessure aux ischios lui vaudrait quelques semaines d’indisponibilité.

« Je revenais pourtant bien », lâche Maxime Lestienne, aujourd’hui de retour aux affaires après avoir profité des deux semaines de trêve internationale pour se retaper complètement et ne plus ressentir, aujourd’hui, la moindre douleur. « Après mon match au Beerschot (NDLR : 1 but et 1 assist), je pensais vraiment être lancé. À Louvain aussi, je me suis senti très bien dès le début de la partie. J’étais bien dans mon match, je m’étais procuré deux ou trois belles possibilités, sans pouvoir en profiter. Et je suis persuadé que j’en aurai eu d’autres s’il n’y avait eu cette blessure après vingt minutes de jeu… »