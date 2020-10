Comité de concertation ce vendredi: à quoi faut-il s’attendre?

Couvre-feu et bulle sociale seront notamment sur la table du prochain Comité de concertation.

Une réunion du Comité de concertation est prévue ce vendredi à 14h. Et elle s’annonce cruciale. À bonnes sources, on nous confirme qu’un couvre-feu est l’une des pistes qui sera évoquée par les politiques ce vendredi. Mais les opinions divergent énormément, sur l’intérêt de la mesure et sur l’horaire de début. 23 heures pourrait être un bon compromis. Il y a moins de débat sur l’heure de fin, à savoir 6 heures du matin.

La bulle sociale sera-t-elle encore réduite ?

