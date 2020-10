Takeda Lessines produira des traitements au plasma contre le covid

La Belgique va jouer un rôle prépondérant dans la production de vaccins contre le covid puisque trois groupes pharmaceutiques ont décidé de localiser une partie de la fabrication de ceux-ci chez nous (Pfizer à Puurs, GSK à Wavre, Novasep à Seneffe). Mais sur le front des traitements anti-covid aussi, notre pays ne sera pas en reste. Le site belge du groupe pharmaceutique japonais Takeda à Lessines a été sélectionné pour fournir des traitements à base de plasma sanguin dans le cadre d’une nouvelle étude clinique de phase 3 visant à prouver l’efficacité et la sécurité de ce type de thérapie.

Si les essais cliniques s’avèrent positifs, ce site qui emploie actuellement 1.200 personnes fera plus que probablement partie de ceux qui produiront le médicament à grande échelle lors de la phase commerciale. « On nous a demandé d’être prêts et nous le serons. On est dans les starting-blocks, déclare au Soir Pierre Dorignaux, le patron de cette implantation.