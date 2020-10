Amir Murillo: «Je veux jouer la Ligue des champions avec Anderlecht»

Deux semaines après le départ de Jérémy Doku, la gifle reçue à Bruges et la révélation au grand jour des tensions entre les actionnaires, Neerpede peut compter sur Amir Murillo (24 ans) pour briser la morosité ambiante. L’optimisme et le sourire de l’international panaméen sont aussi contagieux que le coronavirus. Même en visioconférence.

« Cela m’a manqué de ne pas retourner jouer pour le Panama car je n’y suis plus allé depuis mon arrivée en Belgique (NDLR : en décembre 2019) mais la situation est difficile pour tout le monde avec le Covid. Il faut l’accepter. Pour ma famille, c’est trop dangereux de voyager. J’espère bientôt revoir mon frère et ma sœur mais, en attendant, je passe du temps avec Kemar Lawrence que j’ai connu à New York. Je l’ai soutenu dans les moments difficiles qu’il a traversés. Il est comme un frère pour moi. Et j’en profite pour me concentrer sur mon travail. »