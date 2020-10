« Mon corps n’en veut plus, je n’ai plus le potentiel pour rivaliser au plus haut niveau ». - Photo News

Le coureur de 35 ans, qui se remet d’une blessure à l’épaule consécutive à une chute durant le BinckBank Tour, ne roulera donc plus, même si, a-t-il expliqué, il avait encore des offres pour la saison prochaine. « Mon corps n’en veut plus, je n’ai plus le potentiel pour rivaliser au plus haut niveau. Même à l’entraînement, je souffrais. Une passion qui devient une souffrance, cela peut finir par vous dégoûter et je n’avais pas envie de passer par cette phase. »