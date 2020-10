Le coureur de Jumbo-Visma avait déclaré après la course que Mathieu van der Poel avait roulé uniquement pour le faire perdre. « Je ne suis pas resté fâché très longtemps », a déclaré Van Aert, qui a admis qu’il avait réagi à chaud, avec l’adrénaline du moment. « Vous savez, la rivalité avec Mathieu est bien plus ancienne que ce Gand-Wevelgem. Et j’ai déjà été plus fâché que cela, croyez-moi… »