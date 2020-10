L’intercommunale des pompiers liégeois déclarée coupable de 14 homicides involontaires

Le propriétaire des lieux, âgé de 63 ans, comparaissait pour 14 homicides involontaires par défaut de prévoyance et de précaution et pour coups et blessures involontaires sur 19 personnes. Les préventions étaient les mêmes à charge de deux membres du service sécurité et salubrité de la Ville de Liège, le SSSP, et de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs (IILE), en particulier son service prévention.

Quand les pompiers étaient arrivés sur le lieu du sinistre, l’immeuble situé au numéro 18 de cette artère du centre-ville était complètement désossé ; un imposant incendie ravageait ce qui restait et la place Maigret, derrière l’hôtel de Ville de Liège, était recouverte d’une épaisse couche de poussière grise. L’explosion avait été telle que l’immeuble à côté, au numéro 20, n’avait pas résisté – il s’était effondré à sept heures du matin. Les vitres alentours s’étaient brisées, et ce jusqu’au palais de justice.