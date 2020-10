Rencontre entre le Roi et la princesse: signé «Philippe & Delphine»

Le roi Philippe et la princesse Delphine, demi-frère et demi-sœur, se sont rencontrés vendredi dernier, pour la première fois, au château de Laeken. Marc Uyttendaele : « C’est à leur honneur de dépasser le temps des conflits ».

Signé « Philippe & Delphine », s’il vous plaît. Vous reconnaissez le roi Philippe et la princesse Delphine. Or donc, jeudi à 15h45, « Philippe & Delphine » faisaient savoir ceci, qui avait été tenu secret tous ces jours : « Ce vendredi 9 octobre, nous nous sommes rencontrés pour la première fois au château de Laeken. Notre rencontre fut chaleureuse. Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial ».