Pour l’épidémiologiste, des mesures volontaires et la conviction des citoyens n’ont pas réussi à stabiliser l’épidémie.

On voit que tous les indicateurs sont rouges, c’est aussi simple que ça. Toutes les choses s’accélèrent, on se rend bien compte que d’ici deux à trois semaines on va arriver à des niveaux très difficilement gérables pour notre système hospitalier. Donc il est absolument urgent d’agir. » Marius Gilbert a rappelé sur le plateau de la RTBF la situation épidémiologique dans laquelle se trouve la Belgique.